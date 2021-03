Un altro gesto intimidatorio nel centro storico di Fondi. Dopo l'incendio di un'automobile, la scorsa notte in via Nino Bixio si è verificata l'esplosione di un ordigno posizionato all'esterno di un'abitazione che ha danneggiato due vetture dei residenti della zona, un portoncino d'ingresso di un locale di servizio e fatto saltare in aria alcune vetrate. L'allarme è scattato attorno all'una di notte e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Fondi, che ora si stanno occupando degli accertamenti di rito. Hanno già sentito il proprietario dell'abitazione e anche altri residenti per cercare di ricostruire quanto accaduto la scorsa notte.