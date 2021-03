Giorgio Raffaele Bonanno, 63enne viceprefetto in servizio presso il Ministero degli Interni, è l'uomo che traghetterà il Comune di Sezze fino alla prossima tornata elettorale. Dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali avvenuta nella giornata di ieri, il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, ha indicato la figura di Bonanno incaricandolo di occuparsi della gestione della città.

