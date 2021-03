Incidente a Borgo Faiti, precipita da oltre 3 metri e muore. I fatti sono avvenuti poco fa nelle campagne del borgo in via Trasversale. Sul posto ci sono la polizia e i sanitari del 118. L'uomo è precipitato ed è caduto rovinosamente al suolo. I sanitari giunti sul posto hanno provato a soccorrere l'uomo provando a rianimarlo ma le sue condizioni erano disperate. Non è chiaro cosa stesse facendo l'uomo sul muro della casa.