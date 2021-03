Sono stati denunciati per ricettazione un uomo ed una donna, entrambi residenti nella provincia casertana di Mondragone perchè trovati in possesso di due telefoni cellulari rubati a Gaeta. Questo il risultato dell'indagine condotta dai carabinieri della tenenza di Gaeta nei giorni scorsi, in collaborazione con il reparto di Mondragone.

L'attività di indagine da parte dei militari, è stata avviata dopo la denuncia di furto, avvenuta presso la tenenza dei carabinieri, il 20 settembre scorso proprio a Gaeta.

La conferma che si trattasse proprio dei due cellulari sottratti a settembre, è arrivata solo nel pomeriggio di giovedì, quando i carabinieri operanti, su disposizione della procura di Cassino, hanno proceduto a perquisire l'uomo e la donna.

Alla perquisizione personale, si è aggiunta poi anche quella locale con la collaborazione del reparto territoriale, che ha permesso il ritrovamento dei due cellulari rubati. I due dispositivi ora sono stati sequestrati dai carabinieri di Gaeta, per gli ulteriori accertamenti del caso, mentre la coppia casertana è stata denunciata all'autorità giudiziaria di Cassino per il reato di ricettazione.