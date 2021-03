Guido Fusser, apriliano di 55 anni, è morto scappando dopo un tentativo di furto finito male, un'azione criminale sfacciata, compiuta praticamente alla luce del sole, di quelle che si stavano registrando sempre più spesso tra la città e la periferia per assecondare le nuove abitudini della gente ai tempi del lockdown. Con altri due complici, si stava intrufolando all'interno di un'abitazione incustodita di strada Trasversale, nelle campagne di Borgo Faiti, quando i loro movimenti hanno insospettito un avventore del bar vicino che ha dato l'allarme: mentre gli altri due sono riusciti a lanciarsi dal balcone guadagnando la fuga tra i campi circostanti, lui è precipitato al suolo morendo praticamente sul colpo. Sull'episodio sono in corso le indagini della Polizia.

