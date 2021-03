Otto ricoveri Covid in meno di due ore. Ieri se ne sono registrati 19I tanti contagi registrati nelle ultime ore stanno avendo inevitabilmente ripercussioni sull'andamento degli accessi Covid al Goretti. Sono soltanto le 10.30 del mattino e si contano già 8 ricoveri di pazienti positivi; la fila di ambulanze in attesa - anche oggi - non promette nulla di buono per il resto della giornata. Ieri, a fine serata, si sono registrati 19 ricoveri totali e un buon numero di trasferimenti in strutture Covid fuori provincia.