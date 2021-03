E' ricoverata in condizioni critiche ed in prognosi riservata presso il Santa Maria Goretti di Latina, la donna di 33 anni - D.B. le sue iniziali - che nella tarda serata di giovedì è rimasta coinvolta in un drammatico incidente avvenuto lungo la via Santa Barbara, a Nettuno. Si tratta di una giovane residente a Latina, che stava tornando a casa da Nettuno, dove lavora come commessa. Le sue condizioni sono gravissime.

Nel terribile sinistro, che ha coinvolto complessivamente cinque auto, oltre alla 33enne sono rimaste ferite altre tre persone, fortunatamente per loro in maniera decisamente lieve.

La donna era alla guida di una delle auto che è rimasta coinvolta nell'impatto ed ha avuto la peggio dopo essere stata centrata da una Bmw con quattro giovani a bordo che sono sopraggiunti su via di Santa Barbara a velocità sostenuta.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, l'auto di grossa cilindrata con a bordo i ragazzi procedeva sull'arteria nettunese in direzione Anzio. Un tratto di strada ad alta incidentalità, situato in pieno centro cittadini e dove il limite è 30 chilometri orari.

L'auto condotta dalla donna stava svoltando lungo via delle Margherite per immettersi su via Santa Barbara quando è stata presa in peno dalla Bmw che ha impattato anche sul cancello di una attività commerciale e su altre due auto.

Dopo l'urto, violentissimo, immediata da parte dei residenti la richiesta dei soccorsi; sul posto sono giunte in breve tempo più ambulanze che hanno trasportato i quattro ragazzi al vicino pronto soccorso di Anzio ed in codice rosso e al Santa Maria Goretti la donna liberata poco prima, dalle lamiere, dai Vigili del Fuoco.

Nel terribile impatto la trentatreenne è rimasta incastrata nell'autovettura; i pompieri hanno quindi tagliare la carrozzeria per poterla liberare. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Terracina, coordinati dal sostituto commissario Giuliano Trillò.