Il ministro della Salute Roberto Speranza ha incontrato questa mattina i Nas di Latina che nei giorni scorsi hanno effettuato i controlli sullo stoccaggio dei vaccini.

"Questa mattina a Latina ho ringraziato i Carabinieri Nas - Nucleo Tutela della Salute - che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. La campagna vaccinale è la priorità del Paese. Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo" afferma Speranza in un post su Facebook.