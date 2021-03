Condotto presso il Commissariato di Formia per le incombenze successive, l'arrestato è stato tradotto presso il carcere individuato per l'espiazione della pena.

A Formia, nelle strette maglie dei controlli è incappato R.K., cittadino serbo del 1997 che, gravato da un ordine di carcerazione della Corte d'Appello di Roma, dovendo espiare la pena di 1 anno e 9 mesi di carcerazione per il delitto di furto in abitazione.

Sono stati quindi effettuati stringenti controlli sul rispetto del distanziamento sociale e in tutti quei luoghi di ritrovo, quali parchi, aree verdi, litorali, dove è verosimile prevedere una forte affluenza di persone.

La Polizia di Stato di Latina ha intensificato i servizi di controllo e vigilanza del territorio in Zona Rossa, coinvolgendo a tale scopo anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine provenienti da Roma.

