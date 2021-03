Drammatico rientro dal lavoro, stanotte, per Giuseppe Di Dona, 58 anni, operatore socio sanitario impiegato presso una struttura ospedaliera di Roma, finito fuori strada con la propria auto in via Chiesuola. Con i soccorritori del 118 è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il corpo dell'abitacolo, ma i tentativi di rianimare l'uomo sono risultati vani: è morto sul colpo quando il suo Fiat Doblò ha impattato contro il ponte di accesso di un'abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso, all'origine della sbandata potrebbe esserci stato un malore o un colpo di sonno perché il mezzo è passato con le ruote sulla banchina diversi metri prima di finire nel fosso, senza che l'automobilista riuscisse a sterzare per evitare l'impatto. Saranno comunque gli esami medico legali disposti dall'autorità giudiziaria a fugare i dubbi del caso.