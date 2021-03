Quest'ultimo tra l'altro ha origini spignesi e il lutto cittadino è stato proclamato anche per lui, in segno di cordoglio e vicinanza alle due famiglie. Il primo cittadino ha predisposto anche l'esposizione a mezz'asta delle bandiere situate sulla casa comunale, la serrata dei negozi durante i funerali è un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici.

Proclamato il lutto cittadino a Spigno Saturnia. Il sindaco Salvatore Vento oggi ha emanato una ordinanza che dispone il l'urto cittadino in occasione dei funerali di Luigi Venturino, il ventottenne di Spigno Saturnia morto ieri pomeriggio nell'incidente stradale verificatosi sulla statale 630 Formia Cassino, che ha provocato anche il decesso del quarantaquattrenne di Cassino Patrizio Stefanelli.

