l sistema Latina esiste ma non è scomparso con l'avvento di Latina Bene Comune, come recita invece la narrazione del sindaco Damiano Coletta. A sostenerlo è un ex Lbc come Salvatore Antoci secondo il quale è nei dettagli che si nasconde la dimostrazione che il "sistema" fatto di prevaricazioni e mancato rispetto delle regole, vive e vegeta anche negli anni della presunta "rivoluzione civica" di Lbc.

Antoci fa un esempio solo, legato ai lavori effettuati lo scorso febbraio in via Cherubini. Lavori per sistemare la sede stradale dopo un intervento di Enel distribuzione. Antoci ha denunciato l'assenza di indicazioni, del rispetto di alcune norme del codice della strada e i conseguenti disagi arrecati al traffico cittadino ed ai residenti.

«Il sistema Latina - spiega Salvatore Antoci, consigliere comunale del gruppo Misto - è fatto di sciatteria, è fatto di approssimazione, è fatto di opere pubbliche costruite appositamente male che cominciano a sgretolarsi ancor prima di essere finite, è fatto di segnaletica orizzontale che sbiadisce subito, di asfalto che si sbriciola come se fosse pasta frolla, di buche riparate oggi che si riaprono domani; il sistema Latina è fatto di barriere architettoniche appositamente prodotte a mo' di dispetto, è fatto di dilagante illegalità diffusa, è fatto di segnaletica stradale buttata lì a casaccio; Il sistema Latina è anche, e soprattutto, un fatto culturale che premia e plaude ai comportamenti scorretti e biasima chi questi comportamenti li denuncia e li stigmatizza; Il sistema Latina lo ritroviamo in piccolo in ogni cantiere stradale, come ad esempio in quello mostrato nei tre filmati che pubblico di seguito.

Io ci ho messo la faccia, ho rischiato in prima persona (basta vedere l'atteggiamento minaccioso col quale sono stato avvicinato, e vi assicuro che altre volte ho subito degli attacchi ben più gravi e sono dovuto scappare inseguito da capicantiere armati di badili). Ho chiamato la Polizia locale, ho segnalato a mezzo mondo, compresa la Procura della Repubblica. Ma alla fine sarà stato tutto inutile; il sistema Latina sarà più forte e florido che mai e le persone oneste e per bene saranno sempre più sole, sempre più derise, sempre più denigrate. Paradossalmente - conclude nel suo j'accuse il consigliere Antoci - le peggiori derisioni e denigrazioni sono arrivate proprio da coloro che avrebbero dovuto combattere insieme a me e che invece, con un voltafaccia clamoroso, hanno saltato lo steccato e sono diventati i nuovi difensori del Sistema Latina».