Un grave incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio in strada Migliara 45 nel tratto tra la Pontina e Borgo Grappa, dove due auto si sono scontrate frontalmente. In seguito all'impatto, violentissimo, entrambi i veicoli, una Bmw Serie 3 e un Doblò Fiat sono finiti fuori strada: entrambi i conducenti sono stati tirati fuori con l'ausilio dei Vigili del fuoco per essere soccorsi dalle ambulanze del servizio 118.

Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo furgonato, trasportato in ospedale dall'eliambulanza. Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Stradale di Latina e Terracina con l'ausilio della Squadra Volante della Questura per la chiusura della strada.