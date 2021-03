Andava in giro in auto in piena zona rossa senza giustificato motivo e anche senza patente. Per un giovane del luogo è arrivata una versa stangata sotto forma di multa.

I fatti, nello scorso fine settimana, periodo in cui i controlli da parte dei Carabinieri a Terracina sul territorio legati agli spostamenti in periodo di "zona rossa" incrementano visibilmente. D'altra parte, con il numero di contagi ancora alto e le terapie intensive che continuano a riempirsi, non c'è da scherzare e lo sanno bene gli uomini del capitano Francesco Vivona. A finire sotto la lente dei militari dell'Arma, un ragazzo trovato a bordo di un'automobile sprovvisto di patente. O meglio, ne aveva una, abilitata per i motocicli, dunque assolutamente inadeguata.

I Carabinieri hanno eseguito tutti gli altri accertamenti e poi sono passati alla sanzione. Disposto il fermo amministrativo del mezzo, appartenente a un famigliare. Inoltre, la patente è stata ritirata perché inadeguata e non bastasse il ragazzo, che si trovava da solo, è stato anche oggetto di una sanzione amministrativa di 402,50 euro per essersi fatto trovare in giro senza un giustificato motivo.