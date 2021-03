Sul posto, la squadra intervenuta, constatava la presenza di un falchetto intrappolato nei cavi esterni di un cabina elettrica. Immediatamente si provvedeva a liberare il volatile, un giovane esemplare femmina di gheppio, che però aveva una vistosa ferita ad una zampetta. Successivamente, il personale dei vigili del fuoco intervenuto, provvedeva a portare l'animale presso il presidio del Gruppo Carabinieri Forestali di Fogliano che prendevano in cura il piccolo falchetto.

Nel primo pomeriggio di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo in località Borgo Carso a seguito segnalazioni che indicavano un animale in difficoltà.

