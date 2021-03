Riaprono le scuole in zona arancione (solo asili, elementari e medie) e arrivano puntuali le prime polemiche. E' giunta alla nostra redazione una fotosegnalazione di un genitore di un alunno della scuola di via Bachelet, Imma Castelnuovo, che evidenzia uno stato di assembramento davanti al plesso scolastico che nelle scorse settimane era già finita al centro della discussione per via degli allagamenti di alcune aule in seguito alle forti piogge di metà marzo: "questa è la situazione di via Tobagi, seconda entrata di via Bachelet, Istituto Emma Castelnuovo - scrive il lettore - auto che transitano in tranquillità davanti ad un cancello entrata/uscita di scuola elementare e media... marciapiedi non calpestabili per via dei numerosi ed enormi escrementi di cani (non randagi), ovvi assembramenti in quanto le classi sono tante per lavori in corso della struttura dell'edificio... ma come tanti altri genitori si chiedono e tanti istituti stanno provvedendo in questo periodo, fare entrate e uscite a scaglioni è chiedere tanto?".