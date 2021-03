Tamponamento a catena sulla via Pontina, il bilancio è di quattro autovetture coinvolte e tre persone rimaste ferite. Le cause dell'incidente, avvenuto al km 42 in direzione Latina, all'altezza dello svincolo per Casalazzara, sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Sul posto anche gli operatori del 118, che hanno prestato assistenza e trasferito i feriti in ospedale. Il sinistro ha mandato in tilt il traffico, con code e rallentamenti in direzione sud.