Brutto incidente questa mattina verso le 8,30 sulla ex 156 dei Monti Lepini, oggi via Marittima di Mezzagosto. All'incrocio con la ss 699, via Carpinetana, tre veicoli sono rimasti coinvolti in una collisione la cui dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine per capirne le dinamiche. Erano un furgone Citroen con a bordo degli operai che andavano a lavoro, una Ford Fusion e una Panda vecchio tipo che, finendo la corsa contro il guard reail, è quella che ha riportato più danni. Solo tanta paura e qualche contusione per le persone a bordo coinvolte, in particolare il conducente della Panda condotto in ospedale. Sul posto ambulanza e Carabinieri di Priverno.