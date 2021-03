È stata aperta ufficialmente questa mattina la chiesetta del Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti e verrà utilizzata come punto di prima accoglienza dei pazienti Covid per non mandare in affanno né il Pronto Soccorso né l'intero ospedale ormai stracolmo di malati contagiati: sono 180 i positivi ricoverati attualmente nel nosocomio di Latina. E da oggi primi accessi anche nella chiesetta.