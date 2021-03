Accesso in spiaggia sbarrato da un cancello, arriva l'esposto e con esso anche la petizione on line per salvare uno degli spazi più amati dagli abitanti di Sabaudia oltre che di forte rilevanza per i soccorsi al mare. A farsi promotrice dell'iniziativa è stata l'associazione Il Fortino, da anni attiva al Circeo che dopo una serie di segnalazioni ricevute dai cittadini interviene su Sabaudia. L'esposto è stato inoltrato al Sindaco del Comune di Sabaudia, ai Carabinieri Forestali, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia, alla Delegazione di Spiaggia di Sabaudia, al Comando Polizia Locale, al Servizio Viabilità e controllo del territorio e al Parco nazionale del Circeo. Si chiedono accertamenti ma soprattutto quello che l'associazione chiede è di considerare la "pubblica utilità" del passaggio indipendentemente dal fatto che si trovi su una proprietà privata. "Da qualche giorno – fanno sapere dall'associazione - verosimilmente durante i giorni dell'ultimo lockdown, il sentiero al mare non è più accessibile. E' stato chiuso il cancello, che da sempre tutti ricordano essere aperto". La discussione sui passaggi al mare lato Torre Paola tiene banco da anni a Sabaudia e fu oggetto anche di una serie di contenziosi in buona parte vinti comunque dai privati. Più volte fu posto soprattutto in estate, il problema della sicurezza circa la possibilità di scendere al mare in caso di soccorsi. "Particolare appello – fanno sapere ancora dall'associazione - è stato rivolto al sindaco di Sabaudia, affinché, con i mezzi che riterrà più idonei, si riattivi il sentiero al mare". Il sentiero è noto a tutti come quello "da Moravia" perché adiacente alla villa un tempo appartenuta al celebre scrittore.

La petizione

E su charge.org (clicca qui per accedere) è stato lanciato l'ennesimo grido d'aiuto da parte dell'associazione Il Fortino che chiede il sostegno della cittadinanza, non solo di Sabaudia, per tentare di riaprire il passaggio. Ecco la petizione:

"Noi, firmatari della presente petizione, ci rivolgiamo agli Enti in indirizzo chiedendo il tempestivo intervento in relazione allo storico accesso al mare denominato: "Da Moravia", ubicato sulla Strada Lungomare di Sabaudia (LT), in corrispondenza della proprietà a suo tempo identificata come civico 156 (già appartenuto ad Alberto Moravia).

Tale accesso alla spiaggia pubblica, realizzato intorno al 1960 e rimasto aperto ai cittadini ed accessibile al pubblico transito (con il pieno consenso dell'allora proprietario Alberto Moravia), è stato chiuso alla fine del 2020, dopo esser stato inglobato nella adiacente proprietà privata.

Dopo che per oltre 60 anni la sua apertura ai cittadini ne ha di fatto sancito l´uso pubblico, come testimonia anche la prossimità di una fermata del bus locale del Comune di Sabaudia e di San Felice Circeo, la sua chiusura nega ora tale diritto, trasformando un accesso pubblico in un passaggio esclusivo ed un privilegio riservato alle sole ville locali.

Il sentiero "da Moravia", oltre a garantire l´accesso pubblico alla spiaggia, e´ stato inoltre da sempre privilegiato dai cittadini anziani, che hanno potuto percorrerlo grazie alla presenza di gradini estesi a tutto il sentiero, unici presenti tra tutti i locali accessi. Tale caratteristica ha anche più volte agevolato il passaggio verso l´arenile dei servizi di pronto soccorso con barella e attrezzatura medica, rispetto ad altri accessi pubblici presenti sul lungomare dotati invece di pedane di legno (spesso danneggiate) limitate solamente a parte delle dune (con conseguente arrivo alla spiaggia più lento e difficoltoso).

E´ stata inoltre rimossa, da circa due anni, la piazzola di sosta dei mezzi di soccorso (autoambulanze) di fronte al suddetto accesso; questa circostanza non fa che rendere più difficoltosa l´azione dei mezzi di soccorso in periodo di alta stagione, quando tutti i parcheggi sono pieni".