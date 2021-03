Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in una zona periferica di Gaeta

Il pauroso sinistro è accaduto poco dopo le 13 lungo Via dell' Agricoltura la strada consortile che si interseca con la via Appia, in un punto sovrastante i 25 ponti, dove una Mini guidata da un giovane improvvisamente si è ribaltata ed ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Fortunatamente solo tanta paura per il conducente che non ha riportato conseguenze con le sue condizioni che sono apparse subito buone.

Lo stesso è stato comunque trasportato all'ospedale per dei necessari controlli. Compromessa la sua auto a causa delle fiamme che l' hanno rapidamente avvolta, forse dopo l' urto contro il guardrail. Il giovane dunque avrebbe fatto in tempo ad uscire dall' abitacolo, rimanendo illeso, prima che divampasse l' incendio. Una tragedia sfiorata considerato il pauroso incidente. Subito al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta che hanno spento le fiamme.

La dinamica dell' incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Formia che hanno effettuato i rilievi del caso. Qualche disagio si è registrato per il traffico in quanto la stessa arteria è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.