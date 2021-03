Grave incidente stradale a San Felice all'incrocio tra via Monte Circeo e via Molella. Due le automobili coinvolte, una delle quali dopo l'impatto è finita fuori strada nel canale che costeggia la carreggiata.

Per estrarre uno dei feriti dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro, i sanitari di Croce Azzurra. La dinamica è invece al vaglio degli agenti della polizia stradale, che si stanno occupando dei rilievi di rito per ricostruire le cause del sinistro.