Un ritorno al passato che non riescono a mandare giù. Che non possono digerire. A maggior ragione perché tutti sapevano, con largo anticipo, che si sarebbe arrivati a questa situazione. Nessuno, infatti, è stato preso alla sprovvista dalla terza ondata dell'emergenza sanitaria causata dal Sars-Cov-2, ma questo conta poco quando alle previsioni, soprattutto se "catastrofiche", non si dà seguito con i fatti. Ed è per questo che adesso gli operatori sanitari dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a partire dagli infermieri dei reparti dedicati Covid e del Pronto soccorso, non possono più tenersi dentro un malumore covato da mesi a causa del personale ridotto all'osso. «Bisognava prevenire questa situazione - esplodono alcuni degli infermieri con più esperienza sul campo -. Dopo un anno di pandemia non è accettabile ritrovarsi con i problemi della prima ondata. Perché se è vero che all'inizio il Covid ha spiazzato un po' tutti, compresa la nostra direzione ospedaliera, è altrettanto vero che adesso, a un anno dall'inizio della pandemia, non ci possono essere scusanti davanti a reparti in difficoltà per la carenza di personale. Tutti sapevano che sarebbe finita così. Eppure non si è riusciti ad organizzare le cose per reggere l'urto di questa terza ondata».

A pesare oltremodo sul quadro attuale c'è il ricordo di quello che si era riusciti ad ottenere, a prezzo di alti sacrifici come quello dell'autoisolamento dalle rispettive famiglie per garantirne la sicurezza, tra la prima e la seconda ondata dell'emergenza, quando i nostri operatori erano diventati, di fatto, un esempio a livello nazionale proprio per la gestione dei reparti Covid. La Asl pontina, si ricorderà, fece in modo di alleggerire la pressione sulla struttura di via Canova limitando i ricoveri ai casi gravi e controllando tutti gli altri positivi da remoto grazie alla telemedicina. In ospedale si istituì anche una task-force operativa per organizzare il lavoro e formare i nuovi arrivati.