Un incendio ha completamente distrutto all'alba, poco prima delle 5,30, un'auto parcheggiata in pieno centro a Latina, in via Giuseppe Verdi, una traversa di viale XXI aprile sulla circonvallazione. In fiamme per cause da accertare una Range Rover di proprietà di un uomo residente del capoluogo pontino. Subito è scattato l'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco che sono prontamente e hanno domato il rogo, il fuoco ha parzialmente danneggiato anche il semaforo, sul luogo dell'incendio sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante. Una volta che è le fiamme sono state domate i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per accertare la natura dell'incendio, la vettura non è a benzina ma a gasolio.