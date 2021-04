Sono in corso controlli al mercato annonario di Latina in materia di rispetto delle norme di contenimento per prevenire il Covid 19. I militari del Comando provinciale di Latina, questa mattina hanno eseguito una attività di prevenzione e in base ai primi riscontri non sono emerse irregolarità rispetto al distanziamento sociale, agli assembramenti e all'uso dei dispositivi di sicurezza.

Tutte le persone controllate indossavano le mascherine, a partire dagli esercenti.