"La parola d'ordine, soprattutto per queste festività pasquali, dovrà essere responsabilità". Il Prefetto di Latina Maurizio Falco è andato dritto al punto nel vertice tenuto oggi pomeriggio alla presenza del presidente della Provincia Carlo Medici, del sindaco di Latina Damiano Coletta, della Dirigente Generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, del Questore di Latina Michele Spina e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Prima di ricevere tutti i sindaci della provincia per mettere a punto i controlli territoriali, Falco ha sottolineato come si debba "essere tutti consapevoli anche nella libertà".

La Dg ASL Cavalli, dal canto suo, ha sottolineato: "La situazione attuale è molto complessa. Ci avviciniamo al picco dei ricoveri e le due settimane che abbiamo davanti saranno forse le più critiche di questa terza ondata. Per questo chiediamo alla gente cautela e responsabilità. Siamo già sotto la minaccia della variante inglese, alla quale si è aggiunta quella brasiliana anche se in maniera meno invasiva, e questo vuol dire che bisognerà seguire alla lettera i protocolli di distanziamento sociale".