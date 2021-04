Due feriti gravi e un terzo in condizioni meno serie in un incidente avvenuto questa notte prima delle tre lungo la via Nettunense tra Campoleone e Aprilia e che ha visto coinvolti almeno due mezzi pesanti e un terzo veicolo. Sul posto per liberare i conducenti di due veicoli e mettere in sicurezza la zona sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Roma, Velletri, Marino e Aprilia. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore e la prima ipotesi vuole che tra le cause del sinistro vi sia anche un banco di nebbia.