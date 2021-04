Lo scorso 1 aprile, a Sezze, i carabinieri del locale Comando Stazione, intervenuti in seguito ad un incidente stradale tra due autovetture, verificatosi nella serata del 31 marzo, accertavano la presenza sul posto di un cittadino romeno 60enne coinvolto con il proprio veicolo nel sinistro.

In particolare quest'ultimo, alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti per appurare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica, si rifiutava di effettuarli. Pertanto si procedeva al ritiro della patente di guida ed al deferimento dell'uomo all'autorità giudiziaria, per "rifiuto all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica".