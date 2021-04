Spaventoso incidente nel primo pomeriggio a Sezze, sulla strada regionale 156 Monti Lepini. Nella zona a ridosso della grotta "Arnalo dei bufali", in un tratto nel quale la vecchia 156 si unisce alla variante realizzata qualche anno fa per agevolare il traffico tra Latina e Frosinone, due veicoli sono entrati in collisione. Stando alle prime ricostruzioni, un camion che trasportava una gru sul proprio rimorchio, avrebbe invaso la corsi opposta trovandosi di fronte un'auto condotta da un giovane di 32 anni.

L'impatto a velocità elevata non sarebbe comunque stato completamente frontale e forse questo elemento ha salvato la vita di entrambi gli occupanti dei due mezzi. Per l'autista del veicolo pesante si registrano diverse fratture alle gambe, tali da costringere al trasferimento in ambulanza al Goretti di Latina, mentre il 32enne, rimasto incastrato all'interno della vettura e aiutato ad uscirne da alcuni passanti prima, dai vigili del fuoco qualche minuto dopo, avrebbe riportato diverse fratture facciali causate dallo scoppio dell'airbag.

Per lui si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza a Roma, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sezze, una pattuglia della Polizia Locale che ha interdetto il traffico veicolare per circa 2 ore, oltre al personale del 118 e ai vigili del Fuoco.