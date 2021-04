L'ospedale di Latina Santa Maria Goretti è ormai allo stremo delle forze a causa dell'aumento dei ricoveri per Covid. "Abbiamo aperto un altro reparto per accogliere i tanti ricoveri che da giorni si susseguono" ha detto la dottoressa Miriam Lichtner., primario di malattie infettive dell'ospedale del capoluogo. Quella che si chiude in questo weekend Pasquale è stata una settimana critica.

"Abbiamo la gran parte delle persone ricoverate in condizioni gravi, con quadri di polmonite importanti - ha spiegato la dottoressa Miriam Lichtner in diretta Facebook con il sindaco di Latina Damiano Coletta - E' la terza volta che ci troviamo di fronte a uno scenario simile e speravamo davvero che non si ripetesse".

Lichtner spiega come sia "calata anche l'età media delle persone ricoverate al Goretti che ora è intorno ai 60anni. Ma abbiamo anche persone molto giovani, 30 o 40enni in salute, con quadri di polmonite molto grave".

Il sindaco Damiano Coletta ha invitato tutti i cittadini a prestare la massima attenzione nei prossimi giorni, evitando cali di attenzione in contesti familiari.