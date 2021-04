Momenti di follia, tra la sera e la notte di giovedì, nel dormitorio comunale di viale XXIV Maggio, la struttura che ospita i senzatetto per l'emergenza freddo, aperta ormai in pianta stabile per fronteggiare l'emergenza sanitaria. A creare disturbo è stato uno straniero che ha aggredito gli operatori del centro di accoglienza, i volontari che ogni notte assicurano la gestione del servizio attivato dai servizi sociali, e ha creato non pochi problemi anche all'arrivo delle pattuglie delle forze dell'ordine. Fatto sta che, nelle azioni concitate, lo straniero si è anche ferito, ma ha rifiutato di essere trasportato in ospedale, per le cure, dall'ambulanza intervenuta dopo le prime richieste di soccorsi, accettando soltanto di farsi medicare sul posto. Fatto sta che dopo le cure del caso, non si è placata la follia dell'uomo: perché se lo straniero sembrava essersi placato in un primo momento e convinto ad allontanarsi, nel corso della notte è tornato più volte nei pressi del dormitorio e ha cercato di scavalcare la recinzione. Fin quando, alle prime ore dell'alba di ieri, è riuscito a intrufolarsi nella struttura che ospita i senzatetto e ha cercato nuovamente di aggredire uno degli operatori. Si è trattato in realtà solo di uno dei tanti episodi di violenza in viale XXIV Maggio, complice una politica dell'accoglienza che non prevede la piena identificazione degli ospiti: non serve un documento d'identità per accedere al dormitorio invernale, visto che vengono fatti entrare anche i senzatetto sedicenti, favorendo anche la clandestinità di alcuni extracomunitari.