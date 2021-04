E' quanto accaduto ieri a Gaeta, nel corso di alcuni controlli finalizzati al rispetto delle normative "anti covid". I militari della locale tenenza hanno proceduto alla chiusura ( per giorni tre) di due esercizi commerciali adibiti a bar al cui interno venivano sorpresi diversi avventori intenti a consumare bevande, anch'essi contravvenzionati.

