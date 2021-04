I militari di Sonnino sono intervenuti in quanto allertati da un automobilista che segnalava la presenza di un uomo intento a superare le protezioni lungo un cavalcavia della strada statale 699 Prossedi-Terracina. I militari dell'arma prontamente intervenuti sono riusciti a persuadere l'uomo dal compiere il gesto suicida di lanciarsi dal predetto cavalcavia.

