Presta la fresa a un amico che però resta ferito usandola, finisce denunciato un 27enne di Santi Cosma e Damiano.

I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 27enne per il reato di lesioni personali colpose. Il giovane ha infatti concesso l'uso del proprio mezzo agricolo ad un'altra persona che, durante la manutenzione dello stesso vieicolo, per cause da accertare, è rimasta incastrata nella fresa, riportando ferite guaribili in 30 giorni. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.