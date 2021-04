Dopo la richiesta di aiuto della compagna, stufa di vivere in una situazione di angoscia costante per le pressanti richieste da parte dell'ex compagno, l'uomo, un 41enne proveniente dalla provincia di Caserta, era stato allontanato dal domicilio della donna e aveva ricevuto l'ordine di non avvicinarla in alcun modo, sia fisicamente sia al telefono o via web. La misura però, non sembra aver fermato l'uomo che avrebbe violato gli ordini imposti dal Tribunale.

La vittima ha quindi denunciato le nuove molestie e il Tribunale a questo punto ha disposto una misura cautelare decisamente più afflittiva: l'uomo il 2 aprile scorso, è stato infatti rintracciato dai carabinieri del Comando stazione di Campoverde che lo hanno tratto in arresto, in ottemperanza all' ordinanza di sostituzione di misura cautelare dell'allontantanamento e del divieto di avvicinamento con gli arresti domiciliari.