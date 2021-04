Dalla finestra ha poi visto l'uomo impugnare un coltellaccio e minacciato di uccidere i figli, una di due mesi, l'altro di due anni. La donna, in preda al panico, ha chiamato le forza dell'ordine e raccontato la brutta avventura che suo malgrado stava vivendo. Pochi minuti dopo sul posto, un villino di Tor San Lorenzo, sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Anzio che hanno subito visto l'uomo, fuori di sé, dietro l'inferriata della finestra. Teneva in braccio la figlioletta più piccola, nell'altra mano il coltello da macellaio. Mentre l'altro bambino gli stava di fianco.I militari sono riusciti a evitare il peggio.

