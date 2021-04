Caos mercato questa mattina in via del Piano a Gaeta, l'area in gran parte riservata alla vendita dei generi alimentari e dei prodotti ortofrutticoli. La protesta da parte degli ambulanti è scattata già dalle 4 del mattino, quando sono arrivati i primi mezzi. Secondo i venditori non sussisterebbero affatto le condizioni, soprattutto in materia igienico-sanitaria per far svolgere il mercato settimanale. Un' ampia area del piazzale ex ferrovia, quella solitamente destinata ai parcheggi e comprendente anche spazi occupati dai banchi di vendita, è interessata in questi giorni da alcuni lavori e pertanto transennata e recintata. Per sopperire a ciò agli ambulanti, che hanno dichiarato di non essere stati avvertiti a riguardo, è stato quindi destinato uno spazio compreso nei lavori per la nuova ferrovia. Gli stessi ambulanti hanno parlato di disorganizzazione ma soprattutto hanno protestato, decidendo di non aprire e di attendere l' arrivo di un rappresentante dell' Amministrazione Comunale, per l'inidoneità di quell' area essendovi terra, fango e quindi non consona alla vendita di frutta e generi alimentari. In via del Piano è quindi giunto l' assessore al commercio Massimo Magliozzi che dopo le vivaci proteste degli ambulanti ha promesso di sistemare l' area, asfaltandola e di regolamentare i nuovi stalli con l' ausilio di alcuni rappresentanti degli stessi ambulanti. Una soluzione provvisoria per garantire la continuità del mercato settimanale. Presenti in via del Piano anche carabinieri e polizia. I camion dei venditori sono stati fermi a lungo in fila su Corso Cavour, rappresentando una criticità per il traffico, addirittura bloccato in alcuni punti.