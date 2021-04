I carabinieri della stazione di Ponza hanno denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà, per il reato di lesioni in concorso, due giovani della provincia di Latina.

In particolare, gli stessi sono stati ritenuti responsabili dell'aggressione perpetrata il 5 settembre del 2020, mediante l 'utilizzo di un espositore in ferro per borse, ai danni di un uomo della provincia di Napoli. Nella circostanza la vittima aveva riportato una ferita lacero contusa ad un sopracciglio ed il trauma contusivo ad un occhio.