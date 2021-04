E' stato elitrasportato presso l'ospedale Santa Maria Goretti a Latina un uomo di 83 anni che nel pomeriggio è caduto dalle scale mentre si trovava all'interno della propria abitazione. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Croce Amica che hanno trasportato l'anziano presso il punto di primo intervento.

Qui accertate le condizioni dell'83enne è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è poi atterrata in via Conte Verde. La strada è stata immediatamente chiusa al transito, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sabaudia per garantire la sicurezza nell'area e le operazioni dell'eliambulanza. A seguito della caduta, l'anziano ha riportato un trauma cranico, dopo i primi accertamenti è stato quindi trasferito in codice rosso a Latina.