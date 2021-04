Relativamente alla riscossione del Reddito di Cittadinanza, saranno interessati gli uffici competenti per l'avvio delle procedure finalizzate alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite.

Agli investigatori della Questura pontina l'uomo ha dichiarato di essere privo di occupazione e di percepire, pertanto, l'assegno del Reddito di Cittadinanza pari a 500 euro mensili. L'uomo si trova ora ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di udienza di convalida fissata presso il Tribunale di Velletri nella mattinata del 9 aprile.

Il malvivente era inoltre in possesso di tutto l'occorrente per il taglio, il peso e il confezionamento dello stupefacente.

In totale sono stai sequestrati oltre 30 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e la somma in denaro di 2.250 Euro, verosimilmente provento dell'illecito traffico.

I poliziotti della Squadra Mobile sono giunti all'abitazione dell'uomo, nel territorio di Nettuno, a seguito di un'articolata attività di indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. All'operazione ha preso parte anche la Squadra Cinofili di Nettuno, presente coi cani "Enduro" e "War", il cui fiuto è stato prezioso ai fini dell'individuazione dei diversi nascondigli utilizzati all'interno dell'abitazione e nelle sue pertinenze, per occultare lo stupefacente rinvenuto.

La Polizia di Stato di Latina nella giornata odierna ha tratto in arresto un uomo di 64 anni che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli