Grosso incendio questa sera alla ex Radim di Pomezia, una fabbrica abbandonata ormai da diversi anni. Lo stabile si trova in via del Mare e i vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora per tenere a bada le fiamme.

Sul posto oltre ai pompieri anche i carabinieri di Pomezia. Dalle prime indiscrezioni raccolte, pare che gli inquirenti non escludano che il rogo possa essere doloso. Sulla città s'è alzato un denso fumo nero a causa delle fiamme.