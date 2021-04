Avevano in casa Hashish, cocaina e crack pronti allo spaccio. Per questo i carabinieri di Aprilia hanno arrestato una coppia in via Inghilterra.

In manette sono finiti un 31 enne ed una 36 enne. In particolare la coppia, sottoposta a perquisizioni personali e domiciliare, è stata trovata in possesso di gr. 20 di hashish, gr. 7 di cocaina suddivisa in 14 dosi pronte per lo spaccio, 16 involucri contenenti crack per un peso complessivo di 6 gr. e materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente tutto sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, come disposto giudice sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.