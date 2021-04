Arresti nella mattina a Latina. I carabinieri del comando provinciale del capoluogo hanno eseguito 5 misure cautelari per altrettante persone accusate, a quanto pare, di corruzione e concussione. Nel particolare ci sarebbero 2 persone finite agli arresti domiciliari e 3 con obblighi di firma. Uno degli arrestati sarebbe un geometra in servizio presso uno degli uffici del comune di Latina che prendeva mazzette e investiva il provento per acquisto di stupefacenti.