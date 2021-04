Lutto a Minturno per la scomparsa dell'ex sindaco Geppino Bruno. L'ex amministratore, che per anni è stato assessore ai lavori pubblici di Minturno e per due mesi nel 93 è stato primo cittadino, si è spento nella sua casa di via Luigi Cadorna.

Il professor Bruno, già docente di lingua inglese presso l'istituto Magistrale di Formia, aveva 87 anni. Il decesso risale a ieri mattina, ma per suo volere la morte è stata annunciata ad esequie avvenute.

La cerimonia di commiato avverrà sabato 17 aprile alle ore 16:30 presso il cimitero di Minturno.