Un incidente stradale si è registrato stasera in pieno centro a Latina. In circostanze al vaglio della Polizia, uno scooter con due giovani in sella è entrato in collisione con un'utilitaria all'incrocio tra corso della Repubblica e viale XXI Aprile. Ad avere la peggio la coppia di adolescenti che viaggiava sul motorino, feriti entrambi, e in particolare la passeggera che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza del servizio 118.

A quanto pare i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte, con il ciclomotore che percorreva la circonvallazione verso lo stadio e la vettura che, all'altezza dell'incrocio, ha girato per imboccare corso della Repubblica, di fatto tagliando la strada allo scooter. L'impatto è stato tanto violento quanto inevitabile.