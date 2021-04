Ieri mattina, a Gaeta, i militari della Stazione carabinieri di Sabaudia, al termine di attività info-investigativa, eseguivano l'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – ufficio esecuzioni penali – nei confronti di un 48enne residente a Sabaudia per il reato di "tentato omicidio", commesso in Sabaudia nell'anno 2017 in ambito intrafamiliare.

Il prevenuto, espletate le formalità di rito, è stato ristretto presso la casa circondariale di Cassino.