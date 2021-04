È stato provvidenziale l'intervento di alcuni passanti per aiutare un anziano a tirarsi fuori dell'abitacolo della sua auto ribaltata nel canale.

È successo nel tardo pomeriggio in via del Lido, nei pressi dell'ex chiesetta della parrocchia Stella Maris, dove l'anziano è rimasto coinvolto nell'incidente effettuando una manovra in retromarcia.

È stato poi necessario l'intervento di un'ambulanza per verificare le condizioni dell'uomo, mentre I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo.