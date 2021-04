Questa mattina un involucro è stato ritrovato davanti all'ingresso della scuola Gramsci di Aprilia, per questo è scattato il protocollo di sicurezza: sul posto sono arrivati carabinieri del reparto territoriale e la polizia locale, via Giulio Cesare è stata chiusa fino all'arrivo degli artificieri. Per precauzione è stata anche evacuata la scuola che si trova tra via Marco Aurelio e via Giulio Cesare.