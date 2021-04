Perde il controllo del mezzo pesante dopo aver effettuato un sorpasso, impattando violentemente contro il new jersey che si trova al centro della carreggiata, per poi schiantarsi sul margine destro della corsia. È successo poco fa, sulla Pontina, al chilometro 38.400 in direzione Nord, al confine tra Aprilia e Ardea.

Un impatto molto violento, tanto che alcune parti del camion sono volate sulla corsia opposta. Non sembra ci siano feriti gravi, ma al momento si registrano lunghe code in direzione della Capitale. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia.