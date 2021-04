Il suo corpo è stato ritrovato sotto ad un muletto ma al momento si escluderebbe che la causa della morte sia stato un incidente, sul corpo non vi sarebbero segni evidenti, più probabile, appunto, il malore fatale, ma saranno i prossimi accertamenti disposti dalla Procura a fare luce sulla vicenda.

Si accascia e muore all'interno dell'azienda edile di sua proprietà. Sembra essere stato stroncato da un malore improvviso il 50enne che nelle scorse ore è deceduto in località Fontana Marcaccio, alle porte di Velletri.

